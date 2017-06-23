Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:27

Sarıkamış Belediyesi "Yaz Spor Okulları" açıldı

Sarıkamış Belediyesi tarafından başlatılan "Yaz Spor Okulları" düzenlenen törenle açıldı.

Sarıkamış Belediyesi

23 Haziran 2017 15:27


Kaymakam Karaman yaptığı Sarıkamış’ın sert havasında yılın her mevsimin gençlerin, çocukların sporla iç içe olmasının çok önemli olduğunu söyledi.


Belediye tarafından açılan yaz spor okullarına kaymakamlık olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade eden Karaman, “Çocuklarımıza her türlü eğitimin verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sarıkamış sporcu yetiştiren bir memleket. Eminimki sizin çocuklarınızda farklı spor branşlarında, bu kurslarda en iyi şekilde yetiştirilip başarılı sporcular olacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Belediye Başkanı Göksal Toksoy’da, ise “İlçede yalnızca kayak sporu değil diğer branşlarda da başarılı sporcuların yetişmesi gerektiğini anımsatarak,"Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi,"Ben sporcunun zeki,çevik aynı zamanda ahlaklısını severim sözünü hep aklımızda tutarak çalışmalıyız” diye konuştu.


Ülkenin, ahlaklı, zeki, akıllı ve dinamik gençlere her zaman ihtiyacı olduğunu ifade eden Toksoy, “Belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Kaymakamlığımız bütün çalışmalarımıza tam destek veriyor. Sarıkamış kendi evlatlarını sporun her branşında en iyi şekilde yetiştirme kapasitesine sahiptir. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak bizim görevimizdir."şeklinde konuştu.


Yaz spor okullarında 6-12 yaş arası yaklaşık 120 sporcu, futbol, kort tenisi ve kayak branşlarında haftada 5 gün okullar açılana kadar eğitim alacak.


Şehir Stadı’nda düzenlenen törene, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, Antrenörler Serdar ve Kürşad Üstündağ, yardımcı antrenör Ahmet Yılmaz ile veliler ve sporcular katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:11
  • Güneş :04:30
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!