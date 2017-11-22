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22 Kasım 2017 14:42

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi.

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

22 Kasım 2017 14:42


Kars’ın Sarıkamış ilçesinde lapa lapa yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Araçların camlarının karını temizleyen vatandaşlar, Sarıkamış’a karın yakıştığını söyledi.


Kar yağışının devam ettiği Sarıkamış’ta, eşsiz güzellikler de ortaya çıktı. Ağaçların kırağı tutması ise insanları adeta büyüledi.


Sarıkamış’ta gece başlayan ve sabaha kadar yağan kar yağışı sonrasında Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 15 santim ölçüldü.




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