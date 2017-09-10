Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:25

Sarıkamış ormanları alev alev yanıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor.

Sarıkamış ormanları alev alev yanıyor

10 Eylül 2017 14:25

Sarıçam ormanındaki yangın görüntüleri yürek sızlatıyor.


Sarıkamış ormanlarında saat 10.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmıyor. Sarıkamış Komdere mevkiindeki yangına Sarıkamış, Selim, Kafkas Üniversitesi itfaiyeleriyle müdahale ediliyor. Erzurum ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, geniş alana yayıldığı için kontrol altına alınamıyor.


Sarıkamış ormanlarında çıkan yangını söndürmek için belediyeden anons yapıldı. Belediyeden yapılan anonsta, vatandaşların da bölgeye gelerek yardım etmeleri istendi. Vatandaşlar yangın bölgesine akın ederek söndürme çalışmalarına destek veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç