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25 Haziran 2017 13:52

Sarıkamış’ta bayram kutlamaları

Sarıkamış’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Sarıkamış’ta bayram kutlamaları

25 Haziran 2017 13:52


Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkan Vekili Feramuz Gündüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, bayramların, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu söyledi.


Karaman, “Tarihiyle, turizmiyle, doğasıyla ülkemizin ve bölgemizin güzide yeri olan Sarıkamış’ta, birlik beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı’nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bayramlar bir fırsat olarak görülmelidir. Bütün İslam aleminin, ülkemizin ve Kars’ın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.


Törenin ardından protokol mensupları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve askerlerin bayramını kutladı.


Protokol üyeleri daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada yatan hastalara çeşitli hediyeler vererek şifa diledi.




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