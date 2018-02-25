Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:08

Sarıkamış’ta kaybolan çocuk donmak üzereyken kurtarıldı

Sarıkamış’ta, ormanda kaybolan çocuk donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Sarıkamış’ta kaybolan çocuk donmak üzereyken kurtarıldı

25 Şubat 2018 15:08


Sarıkamış’a bağlı Şahithalil Köyü’nde ikamet eden 14 yaşındaki K.B.B. ormana gitti. Akşama kadar evine dönmeyen K.B.B.’nin yakınları çocuklarının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yerine AFAD ve UMKE ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Jandarma, Güvenlik Korucuları ve köy halkı karanlıkta ormanda kaybolan K.B.B.’yi aramaya başladı.


Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden aramada çalışmaları sonucunda K.B.B. soğuktan donmak üzereyken son anda bulundu. Kayaklık alanda bulunan K.B.B.’ye ilk müdahaleyi UMKE ekipleri yaptı. Daha sonra AFAD ekiplerince UMKE aracına taşınan çocuk, buradan tedavisi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane’de tedavi altına alınan K.B.B.’nin durumunun iyi olduğu iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç