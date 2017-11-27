Sarıkamış’ta Ördek Gölü dondu

Gölün büyük bölümü donunca çok sayıda yaban ördeği küçük su birikintisine sıkıştı.

Sarıkamış’a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ördek Gölü’nün yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu. Sarıçam ormanları arasında kalan ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Ördek Gölü donunca gölün alt tarafında kalan su birikintisinde çok sayıda yaban ördeği sıkıştı. Sıkışan yaban ördekleri ise kameralara yansıdı.

Yaban ördeklerinin mekanı olan Ördek Gölü’nün donmayan küçük bir bölümünde sıkışan ördeklerin, göl tamamen donunca nereye göç edecekleri ise merak ediliyor.