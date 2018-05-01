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01 Mayıs 2018 17:10

Silahla kasten öldürme olayı zanlısı yakalandı

Kars’ta çıkan silahlı kavga da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığının olayın zanlısı yakalandı.

Silahla kasten öldürme olayı zanlısı yakalandı

01 Mayıs 2018 17:10


Kars’ta öğlen saatlerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada ağır yaralanan Tarkan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. H.T. ve H.Ö.’nün yaralandığı kavganın zanlısı R.Y. kısa sürede kullandığı tabanca ile yakalanarak emniyete götürüldü.


“Hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı”


Silahlı kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Tarkan Çiftçi, yakınların yardımıyla Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş, burada hemen ameliyata alınmıştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Tarkan Çiftçi’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan silahlı kavgada yaralanan H.Ö.’nün olayla bir ilişkisi olmadığı camiye giderken caddede yürüdüğü sırada yaralandığı ortaya çıktı.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği ve cinayet zanlısı R.Y.’nin emniyetteki ifadesinin ardından Adliye’ye sevk edileceği öğrenildi.




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