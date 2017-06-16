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16 Haziran 2017 13:38

Vali Doğan iftarda korucularla bir araya geldi

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentte görev yapan güvenlik korucuları ile Sarıkamış’ta düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Vali Doğan iftarda korucularla bir araya geldi

16 Haziran 2017 13:38


Sarıkamış’ ta bir otelde düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Vali Doğan, mübarek Ramazan ayında güvenlik korucularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Doğan, korucuların polis ve askerle birlikte toplumun güvenliği, asayiş ve huzuru için büyük özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını söyledi.


Doğan, “Ülkemizin birlik ve beraberliği için büyük emek veren tüm koruculara çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Vatanın savunması için şehit düşen tüm koruculara da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Sarıkamış’ta düzenlenen iftar yemeğine, Vali Rahmi Doğan, 14’üncü Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9’uncu Komando Tugayı Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve güvenlik korucuları katıldı.




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