Vali’den iskele yapan firma yetkilisine tepki

Çıldır Gölü’nde yapımı devam eden iskelenin 2 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak etkinliklere yetiştirilmesi düşünen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli ise işlerin yürümediğini görünce, “Çok kötü bakan bey böyle bilmiyor. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyor. Gerekirse burada gece aydınlatılır, gece çalışılır. Böyle bir şey olur mu?” diyerek tepki gösterdi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli ile birlikte Çıldır Gölü’nde yapılan iskele çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Rahmi Doğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Çıldır Gölü’nde bir etkinlik yapılmasını ön gördüğünü ve bu kapsamda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Doğan, “Alanda bir takım incelemeler yapıp, ondan sonra da hazırlığımızı tamamlayacağız. 2 Temmuz Pazar günü 40 yelkenci gelecek ve yelken yarışları olacak ve yine kanolar gelecek deniz sporları anlamında bir etkinliğimiz olacak. Sosyal amaçlı belki bir konser düzenlemeyi de planlıyoruz. Bunlarla birlikte hem Çıldır hem de Kars’ın ülkemiz ve uluslararası arenada tanıtılması adına bir çalışma olacak" diye konuştu.

Bir süre iskele çalışmaları inceleyen Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Vali Doğan’ın Çıldır Gölü’nde yapımı devam eden iskele incelemesine, Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yusuf İzci, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Karayolları 18.Bölge Müdürü Recep Yener Birliker, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, basın mensupları ve diğer yetkililer de eşlik etti.