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26 Haziran 2017 13:43

Yavru tilkiler annelerinin yiyecek getirmesini yuvaları üzerinde bekliyor

Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen 3 yavru tilki kameralara yansıdı.

Yavru tilkiler annelerinin yiyecek getirmesini yuvaları üzerinde bekliyor

26 Haziran 2017 13:43


Kars merkez Gelirli köyü yolu kenarında yuva yapan tilkinin 3 yavrusu, yiyecek bulmaya giden annelerini yuvalarının üzerine çıkarak bekliyor. Köy yolu üzerinde annelerini bekleyen yavru tilkiler, kendilerine yaklaşan vatandaşları görünce yuvalarına girerek saklanıyor.


Kars’a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Gelirli köyü yolu üzerinde yuva yapan tilki, yavrularını doyurmak için yiyecek aramaya gidince, yavru tilkiler de güneşli havayla birlikte kendilerini yuvalarından dışarı attı. Annelerinin kendilerine yiyecek getirmesini dışarıda bekleyen yavrular, kendilerine gizlice yaklaşmaya çalışan gazeteciyi fark edince yuvalarına girerek saklandı. Yavru tilkilerin uzun zamandan beri bölgede oldukları öğrenildi.




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