11 farklı ülkeden 60 yabancı gazeteci Tosya ilçesini ziyaret etti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’nun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen geziye 11 farklı ülkeden 60 yabancı ülkelerin gazetecileri katıldı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin misafir gazetecileri makamında misafir ederek, yabancı medya temsilcilerine Tosya ilçesinin tarih ve kültür zenginliği hakkında bilgi verdi.

Başkan Kazım Şahin Uluslararası Medya Buluşması programı kapsamında Tosya ilçesine ziyarete gelen Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Tunus, Suudi Arabistan, Kuveyt, Cezayir, Bosna-Hersek, Filistin, Kırgızistan, Makedonya, Hırvatistan, Katar, Arnavutluk ve Lübnan’dan yabancı medya temsilcilerine ilçenin tarihi, ekonomisi ve kültürel zenginlikleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Başkan Şahin, "Tosya ilçemiz sanayi alanında ilçe ekonomisine en büyük katkı sağlayan ürün birinci sırada kapı üretimi var. Türkiye’nin kapı üretiminin yüzde 30’unu Tosya karşılıyor. İlçemizde günlük 15 bin kapı üretimi yapılıyor. İkinci sırada ise Tekstil alanında Kıl Tela üretimi gelmektedir. Yine Türkiye’nin Kıl Tela üretiminde yüzde 80 oranında ihtiyacını karşılıyoruz. İlçemizde pirinç festivali düzenliyoruz. Pirinç denince ilk akla gelen Tosya ve Sarıkılçık princidir. Dünya’da lezzet bakımından en ünlü pirinç Tosya Sarıkılcık pirinci akla gelmektedir’’ dedi.

BYEGM Basın Yayın Dairesi Başkanı Habib Kaya ise, Türkiye’yi tanıtmak için bu organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, “Gezimiz verimli geçiyor. Farklı ülkelerden gelen gazeteciler, konuklarımız oldu. Kültürümüzü tanıtmak için önemli bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.