2003-2017 yılları arasında Kastamonu’ya 9 milyar lira yatırım yapıldı

Demir, Kastamonu’ya yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Eğitim alanında 988 milyon lira yatırım yapıldığını açıklayan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Sağlık alanında 624 milyon lira, gençlik ve spor alanında 81 milyon lira, kültür ve turizm alanında 80 milyon lira, aile ve sosyal politikalar alanında 3 milyon lira, enerji ve tabii kaynaklar alanında 610 milyon lira, gıda tarım ve hayvancılık alanında 709 milyon lira, orman ve su işleri alanında 912 milyon lira, çevre ve şehircilik alanında 328 milyon lira, ulaştırma denizcilik ve haberleşme alanında 4 milyar lira, İçişleri Bakanlığı tarafından 440 milyon lira, Adalet Bakanlığı tarafından 25 milyon lira, TOKİ tarafından 332 milyon lira, İlbank tarafından 264 milyon lira, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 26 milyon lira, sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında 280 milyon lira, bilim sanayi ve teknoloji alanında 8 milyon lira ve kalkınma ajansı tarafından da 33 milyon lira yatırım yapıldı” dedi.

Bu yatırımların toplam bedelinin 9 milyar 330 milyon lira tuttuğunu söyleyen Demir, “Bu yatırımlar arasında havalimanını, devlet hastanesini, Ilgaz Tünelini de şehrimize kazandırdık ve ilimiz, bu yatırımların kazanılmasıyla birlikte hem ekonomik hem kültürel bir sıçrama yaşamıştır” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kastamonu’ya çok büyük desteklerinin olduğunu belirten Demir, “Kastamonu bazında 4.5 milyon TL değerinde bin 142 adet makine hibe edilmiştir. Mazot, gübre, hayvansal ve tarımı destekeleme hibeleriyle çiftçiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çiftçiler desteklenmiştir. Tarım yapılan arazilerimiz 190 bin hektarlık alana yapılmıştır. 5 adet barajla birlikte, 5 adet sulama tesisi, 50 dere ıslahı yapılmıştır, 1 doğal göl ve 9 adette gölet bulunmaktadır. Toplam 2003-2017 yılları arasında 709 milyon 619 Bin TL tutarında harcama yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından da şuana kadar 4 adet barajın yapıldığını söyleyen Demir, “108 bin 620 dekar arazi sulamaya açıldı. Çiftçilerimize yıllık 87 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. 44 dere ıslahı tamamlandı. Tabi hayatın desteklenmesi ve korunan alanlarımızdaki hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik işler için ilimize 2003-2017 yılları arasında toplam 10 milyon 117 bin TL tutarında yatırım yapılmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2017 yılları arasında toplam 1 milyon 980 bin TL yatırım yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 2003-2017 yılları arasında 912 milyon 416 Bin 911 TL tutarında harcama yapılmıştır” diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2017 yılları arasında Kastamonu’da 107 adet eserin onarıldığını ifade eden Demir, “Bunun için toplam 2003-2017 yılları arasında 26 milyon 673 bin TL tutarında harcama yapıldı” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yatırımları hakkında da bilgilendirmede bulunan Demir, “Kastamonu’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor. Bunlar Kastamonu Merkez, Tosya ve Seydiler ilçelerinde kurulu bulunanlar tamamlanmış ve üretime geçilmiştir. Kastamonu Merkez Organize Sanayi Bölgesinde toplam 38 parsel yer alıp, 37 parsel müteşebbislere tahsis edilmiştir. 24 parselinde üretime geçilmiştir. Tosya Organize Sanayi Bölgesinde ise 39 parsel yer alıp bunun 32 parseli müteşebbislere tahsis edilmiştir. 20 parselinde üretime geçilmiştir. Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde 45 parsel yer alıp bunun 7 parselinde üretime geçilmiştir. Taşköprü ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi desteği ile yapılmış 13 adet küçük sanayi sitesi mevcut olup, bunlarda toplam işyeri sayısı bin 430 adettir. Bu işyerlerinde yaklaşık çalışan sayısı da bin 335’dir” diye konuştu.

Bunların dışında ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadıklarını belirten Demir, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2016-2017 yılları arasında 28 bin aileye yardımda bulunuldu. 10 bin aileye yakacak yardımı yapıldı. Bunlar için toplam 53 milyon lira harcanırken, toplamda 2003-2017 yılları arasında 280 milyon 629 bin TL tutarında yardım yapılmıştır” şeklinde konuştu.

En büyük yatırımın ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Kastamonu’ya yapıldığına işaret eden Demir, “2003 yılına kadar 46,6 km. bölünmüş yol yapılmışken, son 15 yılda 318.7 km. bölünmüş yol yapılmıştır. Ayrıca 200 km. BSK yapımı, 6 bin km. asfalt sathi kaplama, 52 adet köprü, 2 adet köprülü kavşak, Ilgaz Tüneli, 269 km. oto korkuluk, 3 adet yaya üst geçidi ve 26 adet kaza kara noktası tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu projeler arasında İnebolu Yolunun devam ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu: “Kurşunlu-Ilgaz-Tosya 7. bölünmüş hudut yolu, Kastamonu-Karabük Yolu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu, Ulus-Pınarbaşı-Azdavay yolu, Eflani-Daday-Kastamonu yolu, Pınarbaşı Yolu, Araç-Boyalı Yolu, Kastamonu-Taşköprü-Hanönü 7. Bölünmüş hudut yolu ve İhsangazi-Araç yolunda çalışmalar devam ediyor. Bunların dışında deniz ulaşımında devam eden projelerde Cide Denizkonak-Uğurlu-Çamaltı Köyleri Balıkçı Barınağı İnşaatı ve İnebolu-Evrenye Balıkçı Barınağı Onarım İnşaatı devam ediyor. Bu dönemde Kastamonu Havalimanı da hizmete girdi. Toplam 2003-2017 yılları arasında 3 milyar 584 milyon 316 bin TL tutarında harcama yapıldı”