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16 Temmuz 2018 15:11

5 gündür kayıp olan şahıs her yerde aranıyor

Kastamonu’da jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 5 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 gündür kayıp olan şahıs her yerde aranıyor

16 Temmuz 2018 15:11


Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Ankara’dan Kastamonu’ya gelen Mahmut Dilek, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dilek’den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kayıp şahsı bulabilmek için seferber oldu. Dilek’in cep telefonunu takibe alan jandarma ekipleri, Daday, Tosya ve Taşköprü’nün ardından en son Çatalzeytin’den telefon sinyalinin alındığını tespit etti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları, Çatalzeytin ilçesinde sinyalin kesildiği bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanlarda iz takip köpeği ile birlikte arama çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar Mahmut Dilek’e ait herhangi bir ize rastlanmadı.


Hayati durumundan endişe ettikleri Mahmut Dilek’ten 5 gündür haber alamadıklarını belirten aile üyeleri, “Ailesi ile ilgili bazı sorunları vardı. Daday, Taşköprü, Tosya ve Çatalzeytin’de görülmüş ancak daha sonra haber alamadık” dedi.


Jandarma ekipleri ayrıca konu hakkında Karabük ve Sinop’taki emniyet güçlerine de bilgilendirmede bulundu.




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