8. Kastamonu Ahşap Fuarını, KUZKA organize edecek

Kastamonu Ahşap Fuarını Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) organize edecek.

Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı Kastamonu Belediyesinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Vali Yaşar Karadeniz, Ahşap Fuarı’nın Kastamonu açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Çünkü Ahşap Fuarı, Kastamonu’yu tanıtacak. Kastamonu ise Ahşap Fuarını tanıtacak. Bizler için bu açıdan önem taşıyor. Ahşap Fuarı ile Kastamonu, sırt sırta yaslanması gereken iki ayrı bizim unsurumuz ve birbirini destekleyerek büyüyecek olumlu bir çalışmadır. Onun için önem verilmesi gerekiyor. Bu önemine binaen sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

7. Kastamonu Ahşap Fuarından 8’incisine aktarılmasını gördükleri 4 unsurun olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “1.si Fuarın Tertip ve Düzeninin düzenlenmesidir. 2.si Fuarın tanıtılması, 3.sü Fuara katılımın sağlanması ve 4.sü de bu üç kategoriye sığdıramayacağımız hususlardır” diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Ahşap Fuarı’nın Kastamonu açısından önemine değinerek “Ahşap Fuarını bitirme noktasına neredeyse gelmiştik. Biz, bunun sürmesini istiyoruz. Sayın Valimizin bu konudaki duyarlılığı bizleri mutlu etti. Ahşap şehri diyoruz, Ahşap ile belirli bir yerlere gidebiliriz diyoruz, Ahşabın başkenti diyoruz ama biz, hala bazı şeyleri tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bu yüzden çalışmaların hızla yapılması gerekiyor. 1.sini yaptık, belki bazı eksikliklerimiz vardı, olabilir. Bunları düzeltmek için çok büyük bir gayret içerisindeyiz. 7. Kastamonu Ahşap Fuarını Belediye olarak biz düzenledik. 8’incisinde de Sayın Valimizden destek alınması için karar verdik. Ahşap Fuarı, ajans üzerinden planlı ve programlı bir şekilde bu çalışmalar yürütülürse ben, başarılı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KUZKA tarafından hazırlanan anket çalışmasının ardından bir çalışma yapılacağını belirten Başkan Babaş, “ Ahşap Fuarı için ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek istedik. Bunun için gereken alt yapıyı vakit kaybetmeden şimdiden yapmak istiyoruz. KUZKA’nın bu işi başarılı bir şekilde yapacağına inanıyorum. Bizim, artık bu işin teknik yönünü ve mali kalıbını artık bur düzene oturtmamız gerekiyor. Bunun için KUZKA’dan gereken desteği inşallah sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, ahşap işletmeciliği ve ahşap kültürünü düzenledikleri fuarda ortaya çıkartmaları gerektiğine işaret ederek, bu yöndeki çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Dünyanın her yerinde fabrikanın olduğu bölgede ister istemez çevre sorunlarının yaşandığına dikkati çeken Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Fakat bunları minimize etmek bizlerin elinde. Bu noktada SFC Entegre Orman Ürünleri olsun, Kastamonu Entegre olsun veya diğer fabrikalarımız olsun elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizde bunları takip ediyoruz.”

Amaçlarının Ahşap Fuarında ürün satmak olmadığını ifade eden Başkan Babaş, “Bizim amacımız fuarda bir şeyler satmak değil. ‘Ben, fuarda ne sattım, benim ne karım oldu’ şeklinde bazı eleştiriler oluyor. Bizim asıl amacımız bir şeyler satmak değil, aksine ahşap ile ilgili ürünleri tanıtmaktır. Tanıttığımız bu ürünlerle dünyaya açılmak ve geri toplu bir şekilde siparişler alıp kazanç elde etmektir. Fuarda ne sattıysam bana kardır diye bir şey olmaz. Biz, ahşap ürünlerimizi tanıtıp bu konuda dönüşler almak istiyoruz. Bunu da başaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından KUZKA’dan görevliler, Kastamonu Ahşap Fuarı ile ilgili hazırladıkları çalışmayı, katılımcılara slayt eşliğinde sundular. Sunumdan sonra KUZKA tarafından toplantıya katılan katılımcılara anket düzenlenerek beklentileri soruldu.