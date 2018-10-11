AFA'dan Kastamonu'ya ziyaret

Tunus Tarımsal Arazi Ajansı (AFA), Kastamonu'ya gelerek DSİ 23. Bölge Müdürlüğünün çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Tunus Tarımsal Arazi Ajansı (AFA) Direktörlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ile yürüttükleri proje çerçevesinde Kastamonu'ya gelen 4 AFA görevlisi, DSİ 23. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 4 AFA yetkilisinin DSİ 23 Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette tarım arazisi ıslahı ve sulama yöntemi konusunda DSİ İşletme Bakım Şube Müdürü Osman Tepe ve Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Salih Yıldız, 231. Şube Müdürü Gökhan Gündoğan, 234. Şube Müdürü Yasin Devrim'in refakati ile Araç Barajı, Hasanlı Barajı, İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulamasında Devrekani Kulaksızlar Barajı ve Sulaması, Karabük Hatipoğlu Barajı ve Sulamasında incelemelerde bulundu.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunan 4 AFA görevlisi, ayrıca DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ile Beyler Sulama Birliğinde brifing aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler alan ekip, ardından Kastamonu'dan ayrıldı.