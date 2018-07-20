Araç ve İhsangazi arasına OSB kurulma çalışmaları başladı

Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı, Araç Belediye Başkan Yardımcısı D. Mehmet Bezirganoğlu, AK Parti Araç İlçe Başkanı Yüksel Özdemir, AK Parti İhsangazi İlçe Başkanı Mustafa Kalınçıldır, Araç Serdar Köyü Taşpınar Mahallesi Mevkiinde hazineye ait 3,5 hektarlık arazi üzerinde inceleme ve fizibilite çalışmalarında bulundu.

Her iki ilçenin de ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapması amaçlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanıyor.

Araç ve İhsangazi ilçelerine ekonomik ve sosyal gelişmeyi ivmelendirecek, kentleşmeyi yönlendirecek bir şekilde ciddi kazanımlar getirmesi beklenen Organize Sanayi Bölgesi oluşturma çalışmalarının ilk inceleme çalışmaları önümüzdeki günlerde konunun ayrıntılarının netleştirilerek Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’e sunularak sürdürüleceği belirtildi.