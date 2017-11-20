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20 Kasım 2017 15:45

Araç’ta KGYS kurulumuna başlandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kurulumu başladı.

Araç’ta KGYS kurulumuna başlandı

20 Kasım 2017 15:45


İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında ortak olarak ülke genelinde sürdürülen çalışmalar neticesine hayata geçirilmeye başlayan KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) için Araç ilçesinde kurulum çalışmaları başladı.


Araç ilçesi içerisinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak ilçe giriş ve çıkışları ile birlikte ilçe merkezini de kapsayan 5 ayrı noktada oluşturulacak yüksek çözünürlüklü hareketli kameralar ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) sistemi için kurulum çalışmaları Araç Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de rehberlik ve destekleri ile başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.




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