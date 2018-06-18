Bakan Bak’tan Menbiç ve Kandil açıklaması

Bakan Bak, diğer adayların her yerde yıkmaktan bahsettiğini, kendilerinin ise yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in davetlisi olarak Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak Kadı Dağı mevkiinde bulunan Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) gezen Bakan Osman Aşkın Bak, burada atıl vaziyette kalan binaları gezerek, son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Gazi Stadyumu’na geçen Bakan Bak, stadyumda sporcularla bir araya gelerek Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 12 bin 500 kişilik stadın projesinin tanıtımını yaptı. Bakan Osman Aşkın Bak, uzun yıllardır çözüm bekleyen MİEM’in 20 milyon TL tutarında bir proje ile Olimpiyat Hazırlık Merkezi olacağını belirterek, Gazi Stadyumu’nun da yerinde iyileştirme ile 12 bin 500 kişilik butik bir stadyuma dönüştürüleceğini söyledi. Gazi Stadyumu projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Bak, “2019 yatırım programına aldıracağız. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Güzel 12 bin 500 kapasiteli butik bir stadyum yapacağız. Daha önce Kütahya, Uşak, Akhisar ve Afyon’a yaptığımız statlara benzer bir stat olacak. Bunu yaparken müsabakalar aksamadan yerinde yapacağız. Bölüm bölüm yapıp, hızla güzel bir eser ortaya çıkacaktır. Bu sayede Kastamonuspor’un maçları da inşallah aksamayacak” dedi.

“2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporun içinden geldiğini hatırlatan Bakan Bak, “Türkiye’nin spor alt yapısındaki bu hızlı değişim ve oluşum, hazırlanan bu projeler aynı zamanda bizleri bir spor ülkesi haline getiriyor. Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Şuana kadar da yaptığımız stadyumlar ortadadır. Türkiye şuanda 34 stadyum projesini yürütüyor. Bunların 17 tanesi tamamlandı, 6-8 ay içerisinde 6-7 tanesi daha tamamlanacak. Bunun dışında 5-6 stadın ihalesini de gerçekleştirdik. Bunların içerisinde Elazığ gibi yerlere de yaptık. Süreç devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Türkiye’nin şuanda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olduğunu açıklayan Bakan Bak, “Eskişehir, Kocaeli ve Bursa gibi stadyumlarda en büyük avantajlarımız. Dolayısıyla her tarafta ülkemizde eserler yükseliyor. Bundaki en büyük gücümüz hazırladığımız dosyada yer alan statlardır. Güçlü bir dosyamız var. Eylül ayında belli olacak. Bu arada biz 2026 Erzurum’da olimpiyat ve paralimpik oyunlarına adayız. Orada da diyaloglarımız iyi gidiyor. Sporun her alanında gelişen bir yatırım ağı var” şeklinde konuştu.

“Spor salonunun ihalesi 26 Temmuz’da yapılacak”

Şehit Şerife Bacı Hastanesinin yerine yapılması planlanan yeni kapalı spor salonu için ihale tarihini açıklayan Bakan Bak, “Kastamonu’ya yapacağımız kapalı spor salonunun ihale tarihi 26 Temmuz’dur. Yerimiz hazır, ihaleyi hemen yapıp başlayacağız. Çok fonksiyonel butik bir salon olarak hazırlandı. Üçe bölünebiliyor. Özel bir proje hayata geçireceğiz. Gençlik Merkezi talebi var, onu da değerlendiriyoruz. Şuanda tamamlanmış bir sporcu fabrikası projesi var. Üç tane salon olmayan ilçemiz var. Oralara prefabrik salon yapacağız. Programa aldık. Semt sahalarımızı ve ilçe sahalarımızı da yeniliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Kastamonu’ya bir daha geldiğimizde çok daha güzel tesislerle bir arada olmuş olacağız. Bu arada Kastamonuspor 1966’ya da başarılar diliyorum yeni sezonda” ifadelerini kullandı.

“Biz gelişen güçlü bir Türkiye istiyoruz”

Kastamonu’nun AK Parti’yi her dönem güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

“Kastamonu hep AK Parti’ye destek veriyor. Geçen dönemde 3 milletvekili verdi. İnşallah 24 Haziran’da da Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek ve 3 milletvekili vererek bu desteği sürdürecektir. Bu yolda hep beraber ve birlikteyiz. Biz gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan tesis sayısı bin 575, sadece AK Parti döneminde 16 yılda yapılan tesis sayısı ise küçükleri saymadan 2 bin 700’ün üzerinde tesis bulunuyor. Bir de bu tesislerin büyük kısmını yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir projesi bulunuyor Millet Bahçeleri diye. Bu noktada eski stadyumlarımızı halkımızın faydalanması için çevre parklarıyla ve tesisleriyle birlikte çok güzel şehir merkezinde nefes alabilecekleri alanlar haline getiriyoruz.”

“Ordumuz Allah’ın izniyle Menbiç’e girmiştir”

Türk ordusunun Menbiç’e giriş yaptığını açıklayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

“Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız. Askerimiz şuanda Menbiç’e girdi. Türk ordusu, bu coğrafyadaki en güçlü ordudur. Terör örgütleri ile yıllarca güçlü bir şekilde mücadele etmiştir. Şuanda hem Fırat Kalkanı Operasyonu yaparak DEAŞ’e ağır bir darbe indirmiştir. 3 bin 500 DEAŞ ve YPK militanını ortadan kaldırmıştır. Suriyelilere güvenli bölge oluşturdu. Şimdi Cerablus’a bayramda insanlar gitti. 180 bine yakın insan oraya yerleşmeye başladı. Ardından Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’deki oyunu da bozdu. Oradaki siperleri ve mevzileri yerle bir etti. Ordumuz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte silindir gibi ezdi geçti. Şimdi de Amerikalılarla yapılan görüşmeler neticesinde askerimiz Menbiç’e girdi. Tabii Kandil’e operasyon sürüyor. O yüzden bu ordumuz, bu milletimiz bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi mücadele etmeye, ayakta kalmaya ve güçlü Türkiye’nin adımlarını atmaya devam edecektir.”

“Diğer adaylar yıkmaktan bahsederken, biz ise yapmaya devam ediyoruz”

24 Haziran genel seçimlerinin öneminden bahseden Bakan Bak, “Halkımızın bize verdiği desteği biliyoruz. Projeleri ile ortada olan bir lider var. Hizmetleri ile sahada olan bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Karşı tarafta terör ile nasıl mücadele edeceklerine dair söylemleri olmayan, aksine teröre destek verenleri ziyaret ederek sahaya inen adaylar var. Niye bir şehit ailesini ziyaret etmediniz. Orada kahramanca mücadele eden askerlerimizi, polisimizi onları niye değerlendirmiyorsunuz. Asker ile ilgili değerlendirmeler yapıyorsunuz, askere moral vereceğiniz yere. Benim de morale ihtiyacım var diye çok anlamsız bir değerlendirme içerisindeyiz. Milletimiz görüyor, bu ülkeyi seven, güçlü millet, güçlü devlet ve güçlü Türkiye için adım atan lider var. Cumhur İttifakı da bunu destekliyor. 24 Haziran’da kazanan inşallah millet olacaktır, bu işin kararını millet verecek. Dışarıdan ülkemize tuzak kuranların hiçbirine milletimiz izin vermeyecektir. İnşallah 24 Haziran’da kazanan Cumhur İttifakı olacak. Cumhurbaşkanımızı inşallah başkan olarak seçeceğiz ve ülkemiz güçlü adımlarla geleceğe yürüyecektir. Yenikapı Meydanı’ndan dünyaya çok önemli bir mesaj verildi. Milletimiz, feraset sahibi, bu ülkeye kim hizmet ediyor, kimler kimlerle beraber bunu çok iyi biliyor. İnşallah 24 Haziran’da da kazanan Cumhur İttifakı olacak. Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde seçip inşallah ülkemizin geleceği emin adımlarla yürümeye devam edeceğini söylemek istiyorum” dedi.

Bak, şöyle devam etti:

“Eserlerimiz ortada, öbür tarafta adaylarımızın bir çivisi bile yok. Aksine yapılan projeleri durduracaklarını, kapatacaklarını ifade ediyorlar. Onu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız diyorlar. Sanki bir yıkım ekibi gibi ama milletimiz, her zaman yapanı bu ülkede taş üstüne taş koyanı destekliyor.”

Konuşmasının ardından Bakan Bak, stadyumda sporcularla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Spor yapmanın yanında derslere de çalışılması gerektiğini söyleyen Bakan Bak, “Spor da yapacağız, derslerimize de çalışacağız. Spor yapıyoruz diye derslerimizi de aksatmayacağız” şeklinde sporculara öğütte bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a içerisinde MİEM, Gazi Stadyumu, 15 Temmuz Gençlik Merkezi ile Kültür ve Spor Merkezi projelerinin yer aldığı bir dosya sundu. MİEM ve Gazi Stadyumu projelerinin ardından 15 Temmuz Gençlik Merkezi için de arsanın Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Belediyesinin birlikte yürüteceği proje, 231 bin 788 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

Bakan Bak, buradaki ziyaretlerinin ardından Nasrullah Meydanı’nda besnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Bak, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin öneminden bahsederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istedi.