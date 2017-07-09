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09 Temmuz 2017 13:49

Bakır kazanları çalan hırsız serbest bırakıldı

Kastamonu’nun merkeze bağlı Corumlu köyünde bir evden bakır kazanlar ile gramofon ve lamba çalan hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakır kazanları çalan hırsız serbest bırakıldı

09 Temmuz 2017 13:49


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Corumlu köyünde ikamet eden M.K.’ye ait eve giren Ş.N., evde bulunan bakır kazanlar ile 1 adet çanta tipi gramofon ve bakır işlemeli mavi renkli gaz lambasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık ihbarı üzerine evde inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızın izini süren jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ş.N.’yi, suç aletleriyle birlikte yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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