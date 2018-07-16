Başkan Babaş, Dünya Kültür Miras Listesi hedefi için destek istedi

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ISCARSAH Türkiye Komitesi, Kastamonu’da düzenlemiş olduğu Anadolu ve Ötesinde Anti-Sismik Yerel Miras Konulu Inter-ISC’18 Bilimsel Toplantı ve Kolokyum programı sertifika töreniyle son buldu. Kastamonu’da yaklaşık bir hafta boyunca bilimsel toplantılar gerçekleştiren ve şehri gezen 9 ülkeden 37 bili insanı düzenlenen gala yemeğinde edindikleri tecrübeleri aktardı. Kastamonu’nun tarihine ve misafirperverliğine övgüler yağdıran misafirler Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın gerçekleştirdiği kültürel mirası koruma çalışmalarının ise şehir adına çok önemli bulduklarını ilettiler.

“Kastamonu’daki çalışmaları hayranlıkla izledik”

Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın da bulunduğu sertifika töreninde konuşan ICOMOS ISCARSAH Türkiye Başkanı Görün Arun, Kastamonu’da gerçekleştirdikleri toplantıların çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Burada yaptığımız gezilerde ise şehre duyduğumuz hayranlık arttı. Ayrıca Kastamonu Belediyesinin ve yerel yönetimlerin koruma çalışmalarını da hayranlıkla izledik ve inceledik. Bunlar çok önemli çalışmalar ve sürmesi gereken çalışmalar. Biliyoruz ki çalışmalar devam edecektir. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Dünya kültür miras listesine ulaşma adına destek bekliyoruz”

Kastamonu’da tarihi değerlerin ayağa kaldırılması ve ilin bu doğrultuda vizyonu olduğunun fark edilmesini sağlayarak Dünya Kültür Miras Listesi hedefi olan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ICOMOS temsilcilerinden destek istedi. Kastamonu’nun tarihi ve kültürüyle Türkiye’nin eşsiz illerinden olduğunu dile getiren Başkan Babaş, “Biliyoruz daha önümüzde uzun bir yol var. Dünya Kültür Miras Listesi’ni hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Sizlerden bu doğrultuda destekler bekliyoruz. İnşallah elinde sonunda hedefimize ulaşacağız. Tabi Kastamonu’yu gördünüz ve sizlerin söylemleri bugün bizleri çok mutlu ediyor. Doğru yolda yürüdüğümüzün bilincindeyiz ve hedefimize mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.

"Toplantı Kastamonu’ya ciddi katkılar sağlayacak"

Türkiye’nin dış ülkelerin yetkililerinin lanse ettiğinin aksine çok güvenilir bir ülke olduğunun da üzerinde duran Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bugün Dünya’nın en güvenilir ülkesinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Konuklara ‘Aksi bir durum gördünüz mü? Türkiye konuşulanın aksine çok güvenilir bir ülke değil mi?’ sorusunu yönelten Başkan Babaş, tüm misafirlerin ülkenin güvenliği noktasında onayını aldı. Konuşmacıların Türkiye’nin güvenilirliğinden bahsetmesinden de memnun olduğunu ifade eden Başkan Babaş, toplantının Kastamonu’ya ciddi katkılar sağlayacağına da inandığını iletti.

“Bizden öncekilerden aldığımız mirası bizden sonrakilere sağlıklı şekilde devredeceğiz”

Kastamonu’da gerçekleştirilen ICOMOS Bilimsel toplantısının önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz de, Kastamonu Belediyesi’nin bu doğrultuda gerekli çalışmaları layıkıyla yerine getirdiğini söyledi. Kastamonu’nun tarihini ve kültürünü canlandırmak adına önemli adımlar atıldığının ve atılmaya devam edeceğini de söyleyen Karadeniz, “Bizden öncekilerden aldığımız mirası bizden sonrakilere en sağlıklı şekilde devretmek istiyoruz. Bizler bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.