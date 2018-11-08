Belediye Başkanı Tahsin Babaş ev hanımlarıyla bir araya geldi

Kastamonu'da ev hanımlarını üretime katmak adına ciddi adımlar atan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Şube Müdürü Demet Semerci, Merkez Müdürü Ebru Turhal ve Tüketici Derneği Başkanı Semra Kırıkoğlu'nun yer aldığı toplantı Eflanili Konağında gerçekleşti.

Kadınlar Kooperatifi'nin kurulumuyla sağlanan mikro kredilerin daha da anlam kazanacağını dile getiren Başkan Babaş, “Kadınlar Kooperatifimize Kastamonu Belediyesi olarak kurucu ortağız. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bizler tarih boyunca kadınlarıyla var olmuş bir ilin bireyleriyiz. Üretimde de kadınlarımız ile Türkiye'ye örnek olacağız. Kadın Girişimciliği konusunu çok ileri taşımak istiyoruz. Bu sayının ülke çapında hatta dünya çapında üretim yapabilecek seviyelerde olmasını istiyorum. İnanıyorum ki bunu başaracağız” dedi.

“Üretmek kadar güzel bir şey yok”

Kadınlar Kooperatifi'yle üretilen yöresel ürünlerin direk üreticiden kar beklemeksizin alınarak pazarlanacağını vurgulayan Babaş, “Ürettiğimiz ürünlerin pazarlanması işine de çok büyük destek vereceğim. Yeter ki üretelim. Şehir merkezimizde kuracağımız satış noktalarının benzerlerini bazı büyük şehirlerde de kurmayı düşünüyorum. İnternet satışı başta olmak üzere sağlam bir pazarlama planıyla sahada olacağız. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Ben böyle düşünüyorum. Diğer taraftan doğal ürünler yapan kadınlarımız içinde yine Kadın Pazarı oluşturacağız. Bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Şube Müdürü Demet Semerci, Merkez Müdürü Ebru Turhal ve Tüketici Derneği Başkanı Semra Kırıkoğlu ise yaptıkları konuşmalarda sağladıkları desteklerden ötürü Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundular. Toplantı sonunda çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.