Belediye Sosyal Yardım Marketi, bayram boyunca hizmete açık

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kurban ibadeti, kurban kesme imkânı bulunan Müslümanların, sırf Allah Rızası için, kurban etmek niyetiyle aldıkları hayvanları dinimizce belirlenen şartlarda ve zaman diliminde Allah’a kurban ettikleri bir ibadet şeklidir. Burada amaç, yılda bir defa da olsa evlerine et alma imkânı bulamayan din kardeşlerimize ikramda bulunmak, paylaşmayı ve kardeş olmayı teşvik etmektir. Müslüman âlemi bu Mübarek Bayram günleri vesilesi ile birbirine yaklaşır, kucaklaşır ve bayramlar birlikteliklere vesile olur. İşte bu amaçla, kurban kesme imkânı bulunan aziz kardeşlerimiz ile bu imkâna sahip olmayan kardeşlerimiz arasında bağ kurarak, önceden tespit ettiğimiz ailelere kurban payı ulaştırabilmek amacıyla geçen kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da Sosyal Yardım Marketimizi bayram süresince halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Amaç gerçek ihtiyaç sahiplerine, pay ulaştırmaktır”

Başkan Babaş, “Aziz hemşehrilerimiz, kestikleri kurbanlardan yoksul din kardeşlerimiz için ayırdıkları paylarını ücretsiz olan ALO 153 BEYAZ MASA hattını arayarak adreslerini ve bilgilerini vermek suretiyle görevlilerimize gönül rahatlığıyla teslim edebileceklerdir. Ayrıca yine Eski Sanayi Sitesi, Prenses Düğün Salonu yanında bulunan Sosyal Marketimizde bulunan görevli personelimize, resmi makbuz karşılığında paylarını bırakma imkanı sunuyoruz. Öncelikli amacımız, “Sağ elin verdiğini, Sol elin görmemesi” prensibine uygun olarak, hiç kimseyi rencide etmeden ve hayırseverlerimizin bize emanet ettikleri paylarını sağlıklı bir şekilde hak sahiplerine ulaştırmaktır. Bunun için gerekli personel ve ekipman tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurban paylarını Sosyal Yardım Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerdir. Bu konuda Belediyemizce gerekli hassasiyet gösterilecek olup, Küresel Et Kombinesinde, Sosyal Yardım Marketimizde ve evinize kadar gelecek olan Pay Toplama Araçlarımızla Kurban Bayramı süresince kıymetli vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Ben şimdiden tüm din kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan Niyaz ederim” dedi.