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09 Haziran 2018 17:16

Bingöl şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kabayel Karakoluna düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın, Kastamonu’nun Cide ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl şehidi son yolculuğuna uğurlandı

09 Haziran 2018 17:16


Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kabayel Karakolunda çöp dökmeye giderken teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın cenazesi, Bingöl’de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Kastamonu’nun Cide ilçesine getirildi. Askeri uçakla Kastamonu Havalimanı’na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, helikoptere alınarak Cide’nin Soğuksu bölgesi Toygarlı köyüne getirildi. Şehidin kardeşi Erdem ise, oğlunun tabutu ile birlikte helikopterden inen babası Ahmet Yatkın’a koşarak gözyaşı döktü. Toygarlı köyünde binlerce vatandaş ve protokol üyeleri tarafından karşılanan şehidin naaşı ilk olarak Çaykaya köyündeki baba ocağına götürüldü. Baba ocağında halellik alınmasının ardından konvoy eşliğinde Toygarlı köyündeki Merkez Camii’ne götürülen şehit, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi. Cenazende gözyaşları adeta sel oldu aktı. Cenazede şehidin annesi Zehra ve ablası Esin ayakta güçlükle durabildi. Cenaze töreninin ardından Türk bayrağı şehidin ailesine teslim edildi. Şehit cenazesinde kalabalık sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı.




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