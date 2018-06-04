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04 Haziran 2018 14:10

Bisikleti çalınan kanser hastası çocuğu Milletvekili Demir’den sürpriz hediye

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bisikleti çalınan kanser tedavisi gören genç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Bisikleti çalınan kanser hastası çocuğu Milletvekili Demir’den sürpriz hediye

04 Haziran 2018 14:10


AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, 24 Haziran erken genel seçimleri kapsamında ziyaret ettiği Bozkurt ilçesine kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde bisikleti çalınan Mert Yaser’i ziyaret etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı da olan kanser hastası Mert Yaser’i ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Yaser’e çalınan bisikletinin yerine yeni bisiklet hediye etti. Bisikleti gören Mert Yaser, büyük mutluluk yaşadı.


Mert Yaser, Milletvekili Demir’e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.




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