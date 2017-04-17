Bu köyde tüm oylar evet çıktı

16 Nisan anayasa değişikliği oylamasında, ilçeye bağlı Beşevler Köyünde kullanılan tüm oylar evet olarak çıktı. 75 seçmenin kayıtlı olduğu köyde sandığa giden 64 vatandaşın hepsi tercihini evet olarak kullandı.

Cide ilçesinde sadece Beşevler köyünde yaşanan sonuçla alakalı konuşan köy muhtarı Hasan Akyol, kararı köy sakinlerinin verdiğini belirterek, sandıktan çıkan sonuç için seçmenlere teşekkür etti.

Hükumet tarafından ülkenin geleceği için oylamaya sunulan bu karara en başından evet dediklerini belirten Akyol, “Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı her karara güveniyoruz. Onun ve ülkemizin yaşadığı zorlukları yakinen biliyoruz. Onun aldığı kararlarla biliyorum ki bu ülke çağ atlayacak. Biliyorum ki her şey eskisinden daha iyi olacak. Beşevler köyü olarak biz inandık ve evet dedik. Keşke tüm ülkede de aynı sonuç çıksaydı, ama ben yeni geçilecek sistemde hayır oyu verenlerinde iyi ki evet çıkmış diyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Milletvekili Murat Demir’den teşekkür”

Gerçekleştirilen anayasa değişikliği için, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir tarafından açıklama yapıldı.

Kastamonu genelinde yüzde 65 oy ile istikrar için vatandaşların evet dediğini belirten Demir, “Kastamonu genelinde aldığımız oy oranı beni memnun etti. Türkiye geneli yüzde 51.33 olsa da ülke geleceği için önemli idi. Cide geneli yüzde 65 ile gayet güzel, özellikle köylerimize teşekkür ediyorum. Bir çok köyümüzde yüzde 85 üzeri oy oranı var. Ne kadar teşekkür etsek azdır, özellikle Beşevler köyümüz rekor kırdı yüzde 100 oyla. İnşallah çok yakın zamanda tüm seçim bölgelerimize teşekkür etmek için ziyaretlerde bulunacağım. yüzde 95-90-85 oy alan köylerimize, tüm ilçelerimize ve teşkilatlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye’nin istikrarı için evet denildi. Mutluyuz çünkü kazanan ülkemiz olacak" dedi.