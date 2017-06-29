Edinilen bilgilere göre Çatalzeytin ilçesinin İsmail köyünde yaşayan Yusuf Alemdar (63), arkadaşı Mehmet Özlü (56) ile evlerinin su ihtiyacını karşıladıkları boru hattını onarmak için dereye gitti.

Çalışmaya başladıkları sırada, Mehmet Özlü’nün üzerine ormanlık alandan taş düştü. Yaralanan arkadaşının yardımına gitmek isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düşen Yusuf Alemdar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yusuf Alemdar’ın cansız bedeni ise (AFAD) Arama Kurtarma Ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.