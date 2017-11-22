Çatalzeytin’de fırtına etkili oldu

Çatalzeytin’e yeni yapılan Çatalzeytin sentetik çim sahası şiddetli fırtınadan dolayı hasar gördü. Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sonrasında Çatalzeytin ilçesinde de fırtına meydana geldi. Fırtına nedeniyle Çatalzeytin Stadyumu’nun yedek kulübelerinden birini sökerek kaleye kadar sürükledi. Ayrıca fırtına nedeniyle kale direkleri de söküldü ve fileler yırtıldı.

Çatalzeytin’e yeni yapılan sentetik çim sahada ilk karşılaşma ise 19 Kasım 2017’de Çatalzeytinspor ile Devrekani Belediye Esnafspor arasında yapılmıştı.