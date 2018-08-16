Kahraman, ayrıca doğalgazın geldiği şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 80 civarında azaldığını kaydetti.

Bünyesinde Sürmeligaz, Kargaz ve Çorumgaz gibi firmaları barındıran ÇEDAŞ Şirketler Grubu Genel Müdürü Kasım Kahraman, ÇEDAŞ Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ve Kargaz Kastamonu İşletme Müdürü Burak Kurtoğlu’nun da bulunduğu toplantıda yapılan yatırımlar ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu’da doğalgaz dağıtım işini üstlenen Kargaz firmasının da bağlı olduğu ÇEDAŞ AŞ’nin Genel Müdürü Kasım Kahraman, Taşköprü’ye şu anda taşıma sistemle verilen doğalgaz ile son noktayı koydu. Kahraman, Kastamonu-Taşköprü arasında kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmamış olması durumunda, taşıma sistemle kışın Taşköprü’de gaz sorununun olmayacağını dile getirerek, bunun örneklerini birçok ilçede yaşadıklarını ve herhangi bir sorunun olmayacağını belirtti.

Doğalgazı taşıma maliyetini bile şirket olarak üstlendiklerini ifade eden Kahraman, taşımanın getirdiği maliyeti yansıtmadıklarını söyledi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın ‘Mars’a araba gönderiyorlar, Taşköprü’de doğalgaz yok’ sözlerine de değinen Kahraman, Türkiye’nin başkenti Ankara’da 8 tane ilçenin doğalgazı olmadığını fakat Taşköprü’de 2 bin eve doğalgaz ulaştırdıklarını belirtti.

“Taşköprü’yü doğalgazla buluşturmak için bütün şartları seferber ettik”

Taşköprü’yü doğalgazla buluşturmak için bütün şartlarını seferber ettiklerini dile getiren Genel Müdür Kasım Kahraman, “Arada 40 kilometrelik mesafe var ve bu mesafeye teknik olarak doğalgaz şebekesinin yerleştirilmesi söz konusu değil. Biz de Cumhurbaşkanımızın ‘doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması’ konusundaki görüşleri ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı doğrultusunda, talimatın ertesi günü çalışmalara başladık. Belediyeyle protokollerimizi yaptık" diye konuştu.

Taşımalı sistemle Taşköprü’ye doğalgazı getirdiklerini belirten Kahraman, "Bu sistemde doğalgaz sıkıştırılmış vaziyette taşınıyor. İçindeki gazda bir nitelik kaybı olmaksızın, birebir aynı olarak kullanılabiliyor. Taşköprü’nün belli kısımlarında yaklaşık 9 kilometrelik bir ağ ördük. Şu an Taşköprü’de 2 bin kişinin evinin önüne doğalgazı götürdük bunların yaklaşık yarısı şu an doğalgazı kullanır vaziyete geldi" ifadelerini kullandı.

2018 yılı içerisinde 27 buçuk kilometrelik doğalgaz şebekesi daha temin edeceklerinin altını çizen Kahraman, "Biz normal şartlarda bu sene 10 kilometrelik bir yatırım düşünüyorduk. Fakat Sayın Hüseyin Arslan, 10 kilometrenin az olduğunu söyledi ve kabul etmedi. Biz kademe kademe yatırımı arttırdık ve sonuçta 27 buçuk kilometrelik bir yatırım kararı aldık” diye konuştu.

“Taşköprü’deki vatandaşlara taşıma maliyetini yansıtmıyoruz”

Bütün yatırımların aynı yıl içerisinde bitmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kahraman, 2018 yılı içerisinde nüfusun yaklaşık yüzde 80’ine doğalgazın ulaşacağına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız doğalgazın götürülmesi gereken 100 ilçeyi açıkladığı lisede Taşköprü, ilk beşin içerisinde yer aldı" dedi.

Basın üzerinden yaşanan tartışmaları üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Kahraman, "Gazetede ‘Taşıma Doğalgazla Kış Geçmez’ diye bir haber gördüm. Biz bu hizmeti verirken, kendimiz karar vermiyoruz. Biz bu taşıma ve altyapı sürecinde her aşamada Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan onay alıyoruz. ‘Kim taşıyacak, nereden taşıyacak, hangi şartlarla getirecek’ bunları soruyorlar" dedi.

Doğalgazı Çorum’da sıkıştırarak, tankerle Taşköprü’ye getirmenin ekstra bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Kahraman, "Biz bu maliyeti kendimiz karşılıyoruz. Vatandaşa bu maliyeti yansıtmıyoruz. Kastamonu’da şebekeden gaz kullanan müşterimiz hangi fiyattan kullanıyorsa, Taşköprü’de de doğalgaz kullanan vatandaşın ödediği fiyat aynı” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Taşköprü’deki vatandaşlara doğalgazı en kısa sürece götürmek olduğunu söyleyen Kahraman, Taşköprü’de kışın bütün zorluklarında bile yeterli şekilde doğalgazı vermek için çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi.

Cide ilçesine doğalgazla getirilmesi konusunda milletvekilleri ve Belediye Başkanı’nın çok yoğun taleplerinin olduğuna dikkat çeken Kahraman, “Bize taşımalı sistemle doğalgaz verin diyorlar. Fakat biz kendilerine bunun mümkün olmadığını dile getirdik. Cide’ye doğalgaz boru hattının götürülmesi teknik olarak şu aşamada mümkün değil. Cide ilçesi taşımalı doğalgaz istiyor; şimdi burada vatandaş ‘taşımalı doğalgazla kış geçmez’ diyor. Kim diyor bunu? Taşköprü’ye şu anki şartlarda taşıma sistemden başka bir şekilde doğalgaz vermemiz mümkün değil” dedi.

“Ankara’nın 8 ilçesinde doğalgaz yok, biz Taşköprü’de 2 bin eve ulaştırdık”

Kendilerine yöneltilen her soruya cevap vermeye hazır olduklarını dile getiren Kahraman, “Bu doğalgazla kış geçer mi, geçmez mi? Onlarla ilgili cevabı en iyi şekilde verebiliriz. Bu işin siyasi kısmı bizi ilgilendirmiyor. Ama burada yapılan bir hizmeti yok saymak hiç doğru değil. Aynı olayı İskilip’te de yaşamıştık. CHP ilçe başkanı bir arkadaşımız açıklamasında ‘buraya taşımalı sistemle gaz veriyorlar, bu olur mu olmaz mı’ gibisinden kelimeler kullanmıştı. Biz de bunun üzerine açıklama yaptık ve kendisi özür dilemek durumunda kalmıştı" diye konuştu. Yapılan yatırımlardan, alınan sorumluluklardan ve altına girilen risklerden sonra bir teşekkürü beklediklerini söyleyen Kahraman, "Mars’a araç gönderiliyor, Taşköprü’ye gaz gelsin’ diye bir söylemde bulunulmuş. Fakat Türkiye’nin başkenti Ankara’nın 8 tane ilçesinin bile henüz doğalgazı yok. Bakanlar kuruluyla bu ilçelere doğalgaz götürülmesi konusunda karar alınıyor fakat herhangi bir işlem yok. Bin aboneye gaz verdik diye övünüyorlar fakat biz Taşköprü’de 2 bin evi doğalgazla buluşturduk” dedi.

“Berat Albayrak, bize Taşköprü’ye doğalgaz ulaştırılması talimatını verdi”

İnsanların artık doğalgaz konusunda bilinçlendiğini ve herkesin doğalgazı kullanmayı talep ettiğini söyleyen Kasım Kahraman, ancak doğalgazın ulaştırılması noktasında bazı şartların yerine gelmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Kastamonu’ya gaz verdiğimizde bir tanıtım toplantısı düzenlemiştik. Artık bu tür toplantılar yapmıyoruz. Çünkü vatandaşlar doğalgazın nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Tüm ilçelere doğalgazın götürülmesi pratikte mümkün değil. Bu yüzden genel olarak bazı kararlar alındı. İlk olarak nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde elektrik abone sayısına bakıldı. Sonra çıkan Bakanlar Kurulu kararında ise faaliyetine bakılarak Organize Sanayi Bölgesi bulunan ilçelere doğalgaz getirilmesi kararlaştırıldı. Son alınan kararda ise nüfusu 20 binin üzerinde olan ilçelere doğalgaz götürülmesi kararı alındı. Taşköprü bu aşamada gündeme gelmiş bir ilçe. Nüfusu belediye başkanının çok yoğun faaliyetleri sonucunda, nüfus taşınmasıyla 31 Aralık 2017’de nüfusu 20 binin üzerine çıktı. Ancak şu anda taşıma nüfusun gitmesiyle nüfus yeniden 16 bin civarına düştü. Normal şartlarda bu nüfustaki bir ilçeye doğalgaz götürmemiz mümkün değil. Ancak belediye başkanımız bazı işlemleri birebir takip etti. Bürokratik kısmını halletti. Dönemin bakanı Berat Albayrak, bize bu sene Taşköprü’ye doğalgazın verilmesini istedi. Teknik olarak bunun mümkün olmadığını söyledik ama ne yapın edin verin dedi bize. Arada 40 kilometrelik bir mesafe var. Normalde bu mesafenin tamamlanması mümkün değildi. Ama taşıma sistemle de olsa doğalgazı Taşköprü’ye getirdik.”

“Gaz konusunda kesinlikle sıkıntı yaşanmayacak”

Taşıma sistemde risk olsa bakanlığın bu işi kendilerine vermeyeceğini de söyleyen Kasım Kahraman, “Bakanlık bir risk olsa bize böyle bir işi vermez. İnsanların şevkini kırmamak lazım. Biz bir hizmeti yaparken kimseye sıkıntı yaşatmak niyetinde değiliz. Gazı kesilecek yere gaz vermeyiz. Vatandaşlar güvenli bir şekilde gazını kullanabilir. İsterse o boru hattı 10 sene sonra bitsin. Ama vatandaşımız gaz konusunda kesinlikle bir sıkıntı yaşamayacak” dedi.

“70 milyon liralık yatırım yapacağız”

KARGAZ’ın hizmet verdiği Kastamonu-Karabük-Çankırı illeriyle alakalı yıllık tüketim ve abone oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Kasım Kahraman, “Şirket olarak bölgede 70 milyon liralık bir yatırım programımız var. KARGAZ’ın yıllık tüketim miktarına bakıldığında aboneler 122 milyon 153 bin 49 metreküp, sanayi tesisleri 155 milyon 898 bin 601 metreküp, taşıma sistemde ise 32 milyon 939 bin 789 metreküp doğalgaz kullanmış. KARGAZ’ın bölgedeki abone sayısı ise şu anda 231 bin 869’dur. Bu abonelerin 59 bin 446’sı Kastamonu merkezde, 12 bin 732’si Tosya’da, 2 bin 315’i Taşköprü’de, 990’ı Seydiler’de, 727’si ise Devrekani’de, diğer aboneler ise Karabük ve Çankırı’da bulunuyor” şeklinde konuştu.