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27 Temmuz 2018 15:19

Daday’da yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Daday İlçe Müftülüğü ile Daday İlçe Emniyet Amirliği işbirliği ile yaz Kur’an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programları düzenlendi.

Daday’da yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

27 Temmuz 2018 15:19

Eğitim programına ilk olarak Merkez Kolukaraoğlu Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.


Öğrencilere, trafik polislerince, yolun karşısına geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımının ve emniyet kemerinin faydaları, yaya güvenliği ve trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi. Yaz Kur’an Kursu öğrencileri verilen trafik eğitimini dikkatli bir şekilde dinledi. Eğitim sırasında öğrencilerin sık sık soru sorması dikkat çekerken, öğrenciler bilgi sahibi oldu. Eğitim, trafik polislerinin kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırmasıyla sona erdi.




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