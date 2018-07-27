Daday’da yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Eğitim programına ilk olarak Merkez Kolukaraoğlu Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

Öğrencilere, trafik polislerince, yolun karşısına geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımının ve emniyet kemerinin faydaları, yaya güvenliği ve trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi. Yaz Kur’an Kursu öğrencileri verilen trafik eğitimini dikkatli bir şekilde dinledi. Eğitim sırasında öğrencilerin sık sık soru sorması dikkat çekerken, öğrenciler bilgi sahibi oldu. Eğitim, trafik polislerinin kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırmasıyla sona erdi.