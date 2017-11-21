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21 Kasım 2017 14:45

Daday’ın ilk kadın komiseri görevine başladı

Kastamonu’nun Daday ilçesine görevlendirilen ve ilçenin ilk kadın komiseri olan Yasemin Acar, görevine başladı.

Daday’ın ilk kadın komiseri görevine başladı

21 Kasım 2017 14:45


Daday’da uzun yıllardır hizmet veren Polis Merkezine ilk kez bir kadın komiser yardımcısı ataması yapıldı. Daday’ın ilçe olmasının ardından merkezde kurulan İlçe Emniyet Amirliği tarihinde ilk kadın komiseri olan Yasemin Acar, ilçeye gelerek görevine başladı. 1991 yılında Çorum Oğuzlar’da dünyaya gelen ve ilkokul ile liseyi burada bitiren Komiser Yasemin Acar, 2014 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Polis Akademisinden mezun olan ve ilk görev yeri de Daday olan komiser Yasemin Acar, Daday’ın yerleşim yeri açısından yeşil, fakat havasının soğuk olduğunu belirterek, ilçede bulunan at çiftlikleri tesislerinin bir avantaj olduğunu söyledi.


Diğer taraftan ilçede yaklaşık bir yıldır İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten başarılı bir şekilde yürüten Polis Memuru Eren Sakallı ise, Polis Merkezi Amirliğine vekalet edeceği öğrenildi.




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