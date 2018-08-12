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12 Ağustos 2018 12:29

Denizde kaybolan gençlerin cesetlerine ulaşıldı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonrası kaybolan iki gencin cesetlerine ulaşıldı.

Denizde kaybolan gençlerin cesetlerine ulaşıldı

12 Ağustos 2018 12:29


Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki Ağrı nüfusuna kayıtlı İbrahim Çakmak ile Suriye uyruklu Abdullah Elsellec, serinlemek için ailesiyle birlikte Liman mevkiine gelerek denize girdi. Yasak bir noktadan denize girdikleri iddia edilen İbrahim Çakmak ve Abdullah Elsellec, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, jandarma ekipleri ve 112 acil servis ekipleri, dünkü aramalarında bir sonuç elde edemeyince gece vakti arama çalışmalarını sonlandırdı.


Sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası İbrahim Çakmak ve Abdullah Elsellec’in cesetlerine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Abana İlçe Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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