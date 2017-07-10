Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır;

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kastamonu Şubesi, Kastamonu İl Müftülüğü önünde 15 Temmuz için toplandı. 15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümü nedeniyle basın açıklamasında bulunan Diyanet-Sen Kastamonu Şube İrfan Bakır, devleti ve milleti yalnız bırakmayacaklarını belirterek, bu hususta şeref sözü verdiklerini kaydetti.

15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini aktaran Bakır, “15 Temmuz, bu ülkenin üzerine hafakanların çöktüğü bir gece olsa da, hain işkal kalkışması manevi birliklerin kuvvet birlikleriyle bir bütün olmasıyla püskürtüldü. Ülkenin masumiyetini suiistimal ederek, dua ve himmetlerle toplanılan yardımların, tekrar bu ülke üzerine bomba olarak yağdırıldığına şahit olduk. Masumiyet kisvesine bürünerek ülkenin altın nesli olduğunu söyleyenlerin, bu ülkeye de nasıl bir akrep nesile dönüştüklerini yaşayarak gördük. Devletin bütün kademlerine girerek, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis ettiklerine şahit olduk. Dış mihrakların İslam beldeleri üzerinde kurdukları oyunun baş aktörü olan FETÖ’nün şer odaklarının desteğini alıp, bütün dünyada Hristiyanların misyonunu İslam nişanı olarak gösterme oyununa şahit olduk. Geçmişten bugüne, bu ülkenin terörü olduğunu bildiğimiz PKK’nın ikiz kardeşi olduklarını, 15 Temmuz’da uyuduğumuz uykumuzdan uyandığımızda gördük” dedi.

FETÖ’nün “Allahu Ekber” diyerek kelle alan ve insanların canına kıyan DEAŞ’ın ortağı olduğunu 15 Temmuz gecesi gördüklerini ifade eden Bakır, “Din diyerek himmetlerle toplanan yardımları bomba olarak üstümüze yağdırdıklarında anladık. Maskeleri düştüğünde ağa babalarına nasıl sığındıklarını yaşayarak anladık. İslam’ın son kalesi Türkiye’nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımları nasıl durduklarını, Hatay’da durdurulan TIR’larımızdan sonra anladık. Anladık ve şahit olduk. Artık bu ülke üzerine, yedi düvel ateş olup yağsa dahi, göğsümüzü siper edeceğimize yemin ettik. Hain işkal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonrada alacağımıza yemin ettik. Bu ülkenin maneviyatını kuzu postuna bürünen kurtlara bir daha teslim etmemek için dinimizi, diyanetimizi, devletimizi, milletlerimizi asla yalnız bırakmayacağımıza şeref sözü verdik” diye konuştu.