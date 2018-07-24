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24 Temmuz 2018 10:33

Ehliyetsiz sürücü, bisiklete binen çocuğa çarptı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ehliyetsiz sürücü, bisiklete binen çocuğa çarptı.

Ehliyetsiz sürücü, bisiklete binen çocuğa çarptı

24 Temmuz 2018 10:33

Kazada yaralanan çocuk, Kastamonu’ya kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Küre’da Camikebir Mahallesi’nde bisiklete binen 8 yaşındaki Emirhan D.’ye, 17 yaşında ehliyeti olmayan Ümit K. yönetimindeki 37 EC 192 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Emirhan D., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emirhan D., ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası Ümit K., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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