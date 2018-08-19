Festivalde 7 ülkenin halk oyunları ekibi Erik Dalı oynadı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 16-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 32. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Taşköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanında 7 yabancı ülkenin halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Birbirinden değişik yöresel kıyafetlerle ülkelerinin oyunlarını sergileyen halk oyunları ekipleri, oyunlarının ardından düzenlenen yarışmada birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’nin yanı sıra Kolombiya, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Peru’dan gelen halk oyunları ekipleri arasında Geleneksel Giysili Kostüm Yarışması yapıldı. Yarışmada ülkelerin, yörelerine ait birbirinden ilginç yöresel kıyafetleriyle oyunlarını sergileyerek dereceye girmeye çalıştılar. Jüri üyelerinin dikkatlice incelediği ve izlediği yarışma sonucunda 7 ülkeden 28 yarışmacının katıldığı yarışmada Sarımsak Kral ve Kraliçesi Azerbaycan’dan Fırat ve Ecem olurken, Festival Kral ve Kraliçesi Gürcistan’dan Niko ve Mary, Pompeipolis Kral ve Kraliçesi de Türkiye’den Dila ve Toygar oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından Taşköprü sarımsağı, çiçek ve plaket takdim edildi.

Yarışma sonrasında 7 ülkenin halk oyunları ekibi, Erik Dalı oynadı. Halk oyunları ekibinin Erik Dalı gösterisi vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Bu yıl 32’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Taşköprü Sarımsak ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında ülkelerimizin yöresel kıyafetleriyle güzellik yarışması düzenlendi. Bu yarışmada festival kral ve kraliçesi, sarımsak kral ve kraliçesi ve Pompeipolis kral ve kraliçesi seçildi. Gerçekten jüri üyelerimiz, çok detaylı bir çalışma sonrasında bu neticeye ulaştı. Jüri üyelerimiz, yoğun katılımın olduğu yarışmacılar içerisinde uzun süre yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında özelliklerini değerlendirerek sonucu vardılar. Bu, bizlerin festival kapsamında geleneksel hale getirdiğimiz bir yarışma. Ben, seçilen kardeşlerimin de gerçekten bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Bu yarışmada dereceye giren kral ve kraliçe 2018-2019 yılları içerisinde yapacağımız kartpostal, takvim, görsel baskılarda kullanılacaklar. Onları kutluyorum. Festivalimiz içinde, ilçemiz içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ayrıca Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İhlas Haber Ajansına ilçenin tanıtımına sunduğu katkılardan ötürü teşekkür plaketi verdi. Plaketi, ajans adına İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu, Başkan Arslan’dan aldı.