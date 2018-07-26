Gastronomi Han olarak hizmet verecek tarihi handa inceleme

Kastamonu’nun zengin mutfağını layıkıyla tanıtabilmek ve UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına Kastamonu’nun ismini yazdırmak adına Akmescit Mahallesi’nde bulunan Acem Han’ını ‘Gastronomi Han’ olarak restorasyonu yapabilmek için çalışmaları başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarihi handa incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İrfan Mısırlı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Çetin Akkuş, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Aydoğan Aydoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu, yazar Ata Erdoğdu, yazar Mustafa Afacan ve Acem Hanı Proje Müellifi konuyla ilgili ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Tamamlandığında yöresel mutfağı lanse etmek anlamında Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyacak Gastronomi Merkezi, Kastamonu yemeklerinin en iyi şekilde yapılabilmesi adına eğitimler verebileceği gibi gastronomi alanında bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapabilecek.

Yine Gastronomi Merkezi hayata geçtiğinde Türkiye’nin diğer yörelerine ait mutfakların öncüleriyle yapacak ortak çalışmalarla yöresel mutafın her bölgeye açılabileceği gibi, çeşitli bölgelerin mutfakları da Kastamonu’da tanıtabilecek.

812 çeşit yemeğiyle Türkiye’nin önde gelen mutfaklarından olan Kastamonu’da Turizm Bakanlığı tarafından Berlin’de düzenlenen Dünya’nın önde gelen fuarlarından ITB Berlin’de Türkiye’yi temsil etmişti.

Yine Kastamonu Belediyesi öncülüğünde 3 metropol havalimanı ve 1 AVM’de düzenlenen ‘Kastamonu Lezzet Günleri’yle yöresel mutafı tanıtılmış ve hatırı sayılır bir ilgiyle karşılaşmıştı.

Gastronomi Merkezi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte önemli bir eksikliğin giderileceğini söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hedefin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı olduğunu yineledi. 2018 içerisinde gerek yurt içi gerekse yurt dışın platformlarda Kastamonu mutfağının büyük başarı ile tanıtıldığını ileten Başkan Babaş, “Oluşturduğumuz heyetimiz ile birlikte yapacağımız istişarelerle hem şehrimize hem de ülkemize Gastronomi anlamında en özel ve güzel merkezi kazandırmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Gastronomi Merkezi yöresel yemeklerimizin tanıtımı adına Türkiye’de bir ilk olacak. Bunu tarihi bir hanın içerisinde gerçekleştiriyor olmamız ise olaya ayrı bir hava ve ciddiyet katacak. Kastamonu’yu top yekun ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Amacımız tarihi, kültürü, mutfağı ve doğasıyla dünyanın en özel kentlerinden biri olan ilimizin ismini zirveye yazdırmak, Dünya Kültür Miras Listesi’ne yazdırmaktır. Çalışmalarımız her alanda bu ciddiyetle devam etmektedir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, öncülüğünde gerçekleştirilen Gastronomi Merkezi ile ilgili toplantının ardından heyet cephe iyileştirme çalışmalarının devam ettiği Bakırcılar Çarşısı’nda incelemelerde bulundu.