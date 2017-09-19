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19 Eylül 2017 15:30

Hanönü’nde Gaziler Günü kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hanönü’nde Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 15:30


Hanönü’nde Atatürk Meydanında yapılan törene Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Ali Güngör, İlçe Emniyet Amiri Fatih Soyalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Program Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye çelenklerinin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak, bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş İsmet Oğuz yaptı. Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, günün anlam ve önemine uygun şiirler okudu.




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