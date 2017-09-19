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19 Eylül 2017 15:12

Hastaneye giderken kazada yaralandılar

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da, hastaneye muayeneye giderken kavşakta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hastaneye giderken kazada yaralandılar

19 Eylül 2017 15:12


Edinilen bilgiye göre, Seydiler’den Kastamonu’ya hastaneye muayene olmak için gelen Halil H. (33) idaresindeki 06 RFK 33 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolu Ahmetbey köyü kavşağında Devrekani ilçesine mısır silajı nakliyatı yapan Aziz B. (38) yönetimindeki 02 DF 876 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil H. ile yanında bulunan Naciye Ç. (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri, kavşakta geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yapan aracın kaldırılmasını sağladı.




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