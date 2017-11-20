Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu, Başkan Babaş’ı ziyaret etti

EHF Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Macar VaciNKSE’yi deplasmanın ardından kendi sahasında Atatürk Spor Salonu’nda da mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Karşılaşmayı izleyen Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yakalanan başarının ardından sporcuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik etti. Eyüboğlu, Kastamonu’da sporun canlanmasını sağlayan ve yakalanan başarının mimarı Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı da makamında ziyaret etti.

Türk Hentbolu’na verdikleri katkıdan ve değerden ötürü Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teşekkür eden Eyüboğlu, “Kastamonu Belediyespor kulübü her iki karşılaşmada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu oluşuma verdiğiniz katkıdan ve Türk Hentbolu’na verdiğiniz değerden ötürü teşekkür ediyorum. Kastamonu’nun Avrupa Kupsı’nı kazanacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Türkiye Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “EHF Kupası’nda ülkemizi temsil eden takımımız ciddi bir başarı elde etti. Takımımızın kapasitesinin daha büyük başarılara imza atacak düzeyde olduğuna inanıyorum. Hedefimizde ülkemize Avrupa Kupası’nı kazandırmak var. Cenab-ı Hakk’ın izniyle bunu başaracağımızı düşünüyorum. Kastamonu Belediyesporumuzun değerli yönetim kurulunu, kıymetli teknik ekibini ve bizlere büyük sevinç yaşatan sporcularımızı canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Babaş, ayrıca Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran Kastamonululara da teşekkür etti.