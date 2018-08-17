İbn-i Sina için okunan 1001 hatmin duası Kastamonu’da yapıldı

Tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamı olan ve aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınan İbn-i Sina için 200 farklı ülkede 1001 hatim duası gerçekleştirildi.

İbn-i Sina için dünyanın 200 farklı ülkesinde okunan 1001 Hatm-i Şerif’in duası 650 yıllık tarihi Nasrullah Camii avlusunda gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı, Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı ve Moral Vakfı organizasyonuyla İbn-i Sina’nın doğumunun 1037. yılı için düzenlenen anma gününe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

1001 hatim duası öncesinde Esnaflar ve Sanatkârlar Derneği tarafından Ahilik Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Ardından ise İbn-i Sina için tüm dünya ülkelerinde okunan 1001 hatimlerin duası eski İlahiyatçı Nazım Karaman tarafından yapıldı.

Programın ardından TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman tarafından Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina Enstitüsü ve delegelerin oy birliği ile almış olduğu kararlar bir deklarasyonla açıklandı.

Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın tarafından okunan deklarasyonda, “15-17 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina Konferansı sonuç bildirgesi aşağıdadır. Buna göre, Osmanlı Köyünün Kurulması, Sağlıklı Yaşam Köyünün Kurulması, Moral Köyünün Kurulması, Dünya Sağlıklı Yaşlanma Konseyinin kurulması, 2019 yılının Kastamonu’da ’D8 Sağlık Başkenti’ olarak kutlanması, Uluslararası Yaşlılık Merkezinin kurulması, kurultay delegeleri tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

“Gelecek seneki hedefimiz 1001 hatmi tüm dünya camilerinde İslam Kültür Mirası olarak yaygınlaştırmak”

Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, “İbn-i Sina’nın doğumunun 1037’nci yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da İbn-i Sina Enstitüsü’nün Avrupa’da kuruluşunun 15’inci yılında, enstitünün gönüllüleri, mütevellileri, Avrupa’nın, dünyanın değişik kıtalarından insanlar Kastamonu’ya geldi. 2 gün Avrasya Kurultayı yaptık. İbn-i Sina Konferansı yaptık. Bugün ise İbn-i Sina’nın doğumun 1037’nci yılında indirilen 1001 hatmin duası yapılacak ve Ahi Evran töreni olacak. Yani iki geleneğimiz var. 1001 hatim geleneğini UNESCO’ya sokturacağız kültürel miras olarak. İbn-i Sina’nın enstitüsünün kuruluşu da 1037 olarak geçecek. Çünkü bugün doğum günü. Kültür Başkenti Kastamonu’dayız. Kastamonu Üniversitesi’nde İbn-i Sina Enstitüsü ve Araştırma Merkezleri için de dua edilecek. Bu zamana kadar vakıf kurmuş kadınlar, evlat yetiştirmiş anneler, bu evlatlar, bilim adamları, din adamları, cami yaptıranlar, vakıf sahipleri, devlet lideri yetiştiren annelere dua edilecek. Hazreti İbrahimlerden başlayarak, Hazreti İbrahim’den Hazreti Muhammed’e (s.a.v.), Hazreti Muhammed’den (s.a.v.) günümüze kadar ilme, insanlığa, irfana, vakıf kurarak, evlat yetiştirerek, ne kadar hayırlı hizmetler varsa, onlar adına bir vakıf duası var. Burada 3 vakıf bir araya geldi. Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı, Moral Vakfı, Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı. Binlerce vakıf da var. Daha sonra bu vakıflar burada buluşacak. Ağustos ayının 22’nci haftası Cuma günü vakıf duası ve 1001 hatim duası geleneksel halle gelecek. İbn-i Sina Enstitüsü’nün gönüllüleri de bulundukları camilerde dua edecekler. Gelecek seneki hedefimiz bu 1001 hatmi tüm dünya camilerinde D-8 ülkeleri kültürel mirası olarak, İslam Kültür Mirası olarak yaygınlaştırmak. İbn-i Sina batıda da, doğuda da, her tarafta İbn-i Sina olarak tanınmaktadır” dedi.

“1001 hatimle İbn-i Sina’yı andık”

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) Başkanı Şahin Çokyaman ise, “2012 yılında 12’nci ayın 12’sinde kurulan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı’yız biz. Aylardan beri bu projeyi yapıyoruz. Projemiz Dünya Sağlıklı Yaşlanma Konseyi’nin Kastamonu’da kurulmasına karar verdik. Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu için de bizim ismimizle örtüşüyor. Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı. 7 yıllık bir tarihimiz var. Kastamonu’da İbn-i Sina Enstitüsünü ve birkaç bir şey yapmaya karar verdik. 1001 hatimle bugün biliyorsunuz bugün İbn-i Sina’nın 1037’nci doğum yılı. Etkinlikler kapsamında 1001 hatimle İbn-i Sina’yı anacağız inşallah. 200 tane ülkeye deklarasyon verdik. Dün akşam itibariyle hatimlerin bittiğini biliyorum” diye konuştu.