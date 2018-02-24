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24 Şubat 2018 09:37

İnebolu’da adliye binası inşaatı ve kız yurdu inşaatı mühürlendi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yapımına yeni başlanan adliye binasının inşaatı ile kız yurdu inşaatı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle AFAD ekiplerince mühürlendi.

İnebolu’da adliye binası inşaatı ve kız yurdu inşaatı mühürlendi

24 Şubat 2018 09:37


Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Avara Mahallesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde inşaatı devam eden yeni adliye binası inşaatı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) raporuna istinaden İnebolu Belediyesi tarafından mühürlendi.


Kastamonu AFAD tarafından tutulan raporda, “İnebolu Adliye binası inşaatı toprak kayması, kaya düşmesi vb. etkenlerden dolayı can ve mal güvenliği tehlikede olduğundan gerekli ıslah çalışmaları tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin durdurularak inşaat şantiyesinin mühürlenmesine karar verildi” denildi.


İnebolu Adliyesi inşaatı yanı başında bulunan Mehmet Bülent Özyürük Kız Öğrenci Pansiyonu da yine Kastamonu AFAD’ın heyelan tehlikesinden dolayı can ve mal güvenliği açısından tahliye kararına binaen İnebolu Belediyesi tarafından mühürlendi.


Raporda, her iki inşaatta da gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasının ardından inşaat faaliyetlerine tekrar başlanabileceği belirtildi.




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