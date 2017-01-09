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09 Ocak 2017 11:04

İnebolu’da toplanan yardımlar Halep’e uğurlandı

İnebolu’da toplanan yardımlar Halep’e uğurlandı

09 Ocak 2017 11:04

İnebolu İlçe Müftlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İnebolu Şubesi tarafından “Halep’te İnsanlık Ölmesin” sloganıyla toplanılan yardımlar Halep’e uğurlandı.
Halep’teki mazlumlar ve mağdurlar için başlatılan yardım kampanyasına İnebolu’dan büyük destek geldi. Kampanyada 590 koli giyim, 63 koli temel ihtiyaç maddeleri ve 45 koli gıda ile toplamda 698 koli yardım toplandı. Bu kolilerde 23 bin 972 adet giyim, 43 adet halı, 3 adet soba, 14 adet yatak, 12 adet yorgan, 144 adet battaniye ve 104 adet diğer ihtiyaçlar için malzeme hazırlandı. İnebolu Müftülüğü personeli Adem Demir’in sorumluluğunda yoğun bir çalışma içerisinde geçen kampanyaya yapılan yardımın yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu bildirildi. Toplanan yardımları uğurlamak için İnebolu Müftülüğü önünde tören yapıldı. Törene Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Mete Yeni, Müftü Vekili Sedat Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından yardım tırı yola çıktı.



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