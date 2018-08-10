Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, planlı çalışmalar kapsamında Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyünde ikamet eden bir şahsın evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği namlusu ve çok sayıda silah tamirinde kullanılan yedek parça ve makine ele geçirdi. Jandarma ekipleri, silahla el koyarken bir kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.