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14 Eylül 2017 17:38

Jandarma’dan ‘Uyuşturucu ve Zararları’ konulu seminer

Kastamonu’da, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek isteyen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli tarafından müşterek düzenlenen seminerde uyuşturucu bağımlılığı, korunma yolları ve bağımlı olanların durumları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Jandarma’dan ‘Uyuşturucu ve Zararları’ konulu seminer

14 Eylül 2017 17:38


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından er ve erbaşlara ‘Uyuşturucu ve Zararları’ konulu bir seminer verildi.


Uzman psikolog tarafından verilen seminerde gençlerin risk faktörlerine daha açık olduğu belirtilerek, gençlerin karşılaştıkları olumsuz durumlarla mücadele etmelerinde destek almaları gerektiği vurgulandı. Er ve erbaşlara yönelik yapılan seminerde madde ve madde bağımlılığı, bağımlılığın gelişimi, madde bağımlılığının zararları ve madde kullanımı ve madde bağımlılığından korunma yöntemleri konularında önemli bilgiler sunuldu.


Seminerde ayrıca, madde kullanan kişilerin tavır ve davranışlarındaki değişikliklerin neler olabileceği, fiziksel ve ruhsal durumlarındaki değişmeler ile olası durumlarda karşı karşıya kalındığında yapılması gerekenler anlatıldı.




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