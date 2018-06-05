Kastamonu Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin okullarda düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası 30 Nisan 2018 itibariyle tamamlandı.

1 Ekim 2017 tarihinde başlayarak 30 Nisan 2018 tarihinde sona eren kampanyada en fazla atık pil toplayan ilk üç okul, ödüllerini Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan aldı.

Kampanya kapsamında il merkezinde toplam 2 bin 31 kilo 33 gram atık pil toplandı. En fazla pil toplayan okul 448 kilo 620 gram ile TOKİ İlkokulu oldu. İkinci 410 kilo 840 gram atık pil toplayan Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü ise 338 kilo 40 gram atık pil toplayan Şehit Şerife Bacı Ortaokulu oldu.

Birinci olan TOKİ İlkokulu’na Laptop ve Masa Tenisi, ikinci olan Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi’ne masa üstü bilgisayar ve spor seti, Üçüncü olan Şehit Şerife Bacı Ortaokulu’na yazıcı ve satranç takımı ile eğitim tablosu ödül olarak verildi.

Kampanya çerçevesinde en çok atık pil toplayan okulların idareci ve öğrencilerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ödül törenin ardından yaptığı konuşmada, “Çevreyi koruma bilincinin küçük yaşlarda kazanılabildiğine dikkat çekti. Başkan Babaş, kampanyaya hassasiyet gösteren idareci ve öğrencilere teşekkür etti. Bu kampanyada 10 kilogramın üzerinde atık pil toplayan her okula da çeşitli ödüller verdik. Unutulmamalıdır ki 1 ton pil, 1 ton çöpten çevreye daha fazla zarar verir. 1 kalem pil 4 metreküp toprağı kirletir ve bu toprakta üretim yapılamaz hale gelir. Pil yapımı için harcanan enerji, ürettiği enerjiden 50 kat daha fazladır. Bu etkenler düşünüldüğünde yapılan çalışmanın ne denli önemli olduğu görülmektedir. Bu kampanyaya duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şerife Bacı Ortaokulu’ndan sıfır atık projesine tam destek

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Sıfır Atık Projesi’nde destek amaçlı başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde bin 99 kilogram bitkisel atık yağ, 3 bin 560 kilogram ise ambalaj atığı toplayarak bu alanda da ödüle layık görüldü. Şehit Şerife Bacı Ortaokulu yetkililerine ve öğrencilerine bu bağlamda yaptıkları çalışmalar sonucunda engelli aracı hediye edildi. Aracın önümüzdeki süreçte düzenlenecek törenle ihtiyaç sahibine teslim edileceği bildirildi.

2017 yılında 1.5 ton atık pil, 2199 ton kağıt-karton, 540 ton plastik, 14 ton metal, 350 kilogram cam atığı, 22 ton bitkisel atık yağ, 8 ton atık motor yağının toplanarak ekonomiye kazandırıldığının da altını çizen Başkan Babaş, “Bu toplanan atıklar sayesinde 37 bin 383 ağacın kesilmesi önlenmiş, 27 milyon 267 bin 600 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 5 bin 278 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 35 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. 1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 Watt’lık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Alüminyum atıklar geri kazanıldığında yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır. 1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Ben inanıyorum ki Türkiye’nin en temiz kenti unvanını elinde bulunduran Kastamonu’muz, hemşehrilerimizin duyarlılığıyla geri dönüşüm ve sıfır atık projelerinde önemli mesafeler kat edecektir” diye konuştu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Başkan Babaş, bu anlamlı günde önemli bir program yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kampanyaya katılan tüm okulların büyük işler başardığını dile getirdi. Çevreyle ilgili çalışmaların Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından da daha etkin bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizen Başkan Babaş, herkesin çevreye daha fazla önem göstermesini istedi.