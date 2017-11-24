Kastamonu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program, Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde devam etti.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade ederek, “Eğer bizler, şuanda buradaysak bunu öncelikle öğretmenlerimize ve anne ile babamıza borçluyuz. Bizleri yetiştiren iki değerli varlıklarımızdır. Öğretmenlerimiz fedakarca Türkiye’nin her yerinde göstermiş oldukları çalışmalar ve gayretler sayesinde biz, ülke olarak bugün buradayız. Türkiye’de fakülteyi bitirdikten sonra ülkenin en ücra köşesine giden başka bir meslek yoktur. Bu yüzden öğretmenlerimiz, bizler için çok kıymetlidir. Çünkü öğretmenlerimiz gerçekten büyük bir fedakarlık göstermektedir. Üniversite ortamından çıkıyorsunuz ve Türkiye’nin en ücra köşesine gidip buradaki çocukları yetiştirmeye çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, 1981 yılından bu yana 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirterek, “İnsanlar, öğretmenler sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, medeniyeti öğrenebilir. Medeniyetin temelini etkin bir eğitim ve öğretim oluşturur. Bunun yapısı da öğretmendir. Öğretmenlik, bu mesleği sevmeden yapılması mümkün bir meslek değildir. Milletin gelecek nesillerini oluşturan toplumların, arasındaki güvenin, kaynaşmanın, saygısı, davranışı, geçmişin ve geleceğin bekasıdır öğretmen” diye konuştu.

Öğretmenin, geçmişin ve geleceğin aynı zamanda öğrenmenin imzasının olduğunu vurgulayan Bahçacıoğlu, “Hedefimiz Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmaktır. Unutmamalıyız ki kaynağımız insandır. İnsanı yaşatırsak devlet yaşayacaktır. Bunun için hata yapma şansımız yoktur. Hatamız toplumun felaketi olacaktır. Nitekim yanlış yerlerde yetiştiği için vatanına ve aziz Türk milletine kurşun sıkacak kadar bize yabancılaştırılan 15 Temmuz gecesi bağrımıza sapladıkları ihanet hançerinin acısını hala yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Eğer biz eğitimciler çocuklarımızın hayatlarında vatan hainlerin dolduracağı boşluklar bırakırsak, ihanet şebekeleri elbette boş durmayacaktır. Bu nedenle feda edilebilecek tek bir fert bile olmamalıdır” şeklinde konuştu.

Öğretmenlik mesleğinden emekli olan öğretmenler adına ise İbrahim Sevimli, “Biz öğretmeniz, eğitimciyiz. Hızla gelişen çağımıza değişim, kaçınılmazdır. Ülke kalkınmasında en önemli sosyal ve kültürel etken öğretmenlerdir. Bu yüzden öğretmenlik, hiç öğrenciliği bitmeyen bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Kastamonu Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu Öğretmeni Merve Özyürek de, “19 yıl önce okul hayatım başladı. Annem ve babamla birlikte hayatımda en çok öğretmenimi görüyor ve onu kendime örnek alıyordum. Hayatıma ışık tutan hayallerimi, beni bilgilendiren insan benim öğretmenimdi. O gün öğretmenimi gördüğümde karar vermiştim öğretmen olmaya. Sonunda çocukluk hayalime ulaştım. Bu kutsal mesleği seçtiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Okunan şiirlerin ardından öğretmen marşı seslendirildi. Programda, emekli öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilirken, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Ayrıca programda Vali Yaşar Karadeniz’in eşi Zehra Karadeniz’de emekli oldu. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazipaşa İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak gören yapan Zehra Karadeniz, emekliliğe ayrılmasından ötürü eşi Vali Yaşar Karadeniz tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Programın sonunda Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde oluşturulan İl Eğitim Tarihi Müzesi’nin açılışı yapıldı.