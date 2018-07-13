Kastamonu’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu ve hatim duası yapıldı. Milli mücadele döneminde milli şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı ilk olarak okuduğu ve cemaate vaaz verdiği 700 yıllık tarihi Nasrullah Camii’nde gerçekleştirilen hatim duasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İl Müftü Vekili Yüksel Başkan, 15 Temmuz’un önemine dikkat çekerek, hain darbe kalkışmasının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Müftü Vekili Başkan, canlarını feda etmekten çekinmeyen bu milletin darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirtti. Başkan hatim duasını, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğimize kast eden bu hainlere Allah fırsat vermesin" sözleriyle tamamladı.

Nasrullah Camii’nde gerçekleştirilen mevlid ve hatim duasına Vali Ali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından programa katılan vatandaşlara, cami çıkışında gül suyu, pilav ve lokum ikram edildi.