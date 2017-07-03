Kastamonu’da 48 öğrenci, doğayı keşfederek öğrenecekler

“TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı” kapsamında desteklenen, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerden 48 öğrenci, Ilgaz Dağı Milli Parkında akademisyen, uzman ve astronomlardan çeşitli konularda eğitim alacak.

Proje koordinatörlüğünü Kastamonu BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni Fatma Bakar’ın yaptığı, Uzman Eğitmenliğini ise Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Kamil Doğanay’ın üstlendiği “Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Mikroalemden Makroaleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum-3” projesinin tanıtım toplantısı Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Toplantıda proje hakkında bilgiler veren Kastamonu BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni ve proje koordinatörü Fatma Bakar, projenin bir çevre eğitim programı olduğunu belirterek, “Felsefemiz geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize onlardan emanet aldığımız dünyayı daha yaşanabilir kılmak adına alanında uzman eğitmenler ve özverili rehber arkadaşlarımız eşliğinde bir çevre eğitimi vermek ve gençlerimizin projeden ayrılırken çevreye duyarlı olmalarını sağlamaktır” dedi.

Projenin 2015 ve 2016 yılında TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklendiğini ve proje ekibinin özverili çalışmaları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Bakar, “Projemize Devrekani YBO, Taşköprü YBO, Küre YBO, Seydiler YBO, sevgi evleri ve merkez ilçe köy ve merkez ortaokullarında öğrenim gören 88 öğrenci katılmıştır. Bu yıl ise Kastamonu’da öğrenim gören ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden Kastamonu merkez ilçe merkez ve köy ortaokulları ile Daday Selalmaz YBO, Araç Boyalı Ertürk Yöndem YBO ve Araç Şehit Ünsal Aksoy YBO’dan 48 öğrenci yer alacaktır. Projede farklı üniversitelerden ve okullardan 2 uzman, 6 akademisyen, 2 astronom, 8 rehber ve 1 sağlık memuru görev yapacaktır. Projeye katılmaya hak kazanan öğrenciler, ilk olarak kullanılmış atık pilleri toplayarak çevreye duyarlı çalışma yapacaklardır” diye konuştu.