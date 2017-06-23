Kastamonu’da camiye giren hırsızlar, hayır paralarını çaldı

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da ilçe merkezinde bulunan Ulu Camide ezan okumak için camiye gelen imam hatip A.O.T., imam odasına girdiği esnada kırık vaziyette kapının açık olduğunu gördü. İmam odasında yaptığı incelemede camide yardım için toplanan hayır paralarının bulunduğu çekmecenin açık olduğunu ve kilidinin de kırıldığını tespit etti. Çekmecede yardım için toplanan hayır paralarının çalındığını fark eden imam hatip A.O.T., 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, Ulu Camiye gelerek camide incelemede bulundu. Camide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayına gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek, sabah saat 06.50 sıralarında camiye girdiğini belirledi.

Yapılan araştırma ve soruşturmada aynı kişinin Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde de iki ayrı camide hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Tosya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürürken, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.