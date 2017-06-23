Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:36

Kastamonu’da camiye giren hırsızlar, hayır paralarını çaldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Ulu Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, imam odasına girerek yardım için toplanan hayır parasını çaldılar.

Kastamonu’da camiye giren hırsızlar, hayır paralarını çaldı

23 Haziran 2017 15:36


Edinilen bilgiye göre, Tosya’da ilçe merkezinde bulunan Ulu Camide ezan okumak için camiye gelen imam hatip A.O.T., imam odasına girdiği esnada kırık vaziyette kapının açık olduğunu gördü. İmam odasında yaptığı incelemede camide yardım için toplanan hayır paralarının bulunduğu çekmecenin açık olduğunu ve kilidinin de kırıldığını tespit etti. Çekmecede yardım için toplanan hayır paralarının çalındığını fark eden imam hatip A.O.T., 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.


Polis ekipleri, Ulu Camiye gelerek camide incelemede bulundu. Camide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayına gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek, sabah saat 06.50 sıralarında camiye girdiğini belirledi.


Yapılan araştırma ve soruşturmada aynı kişinin Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde de iki ayrı camide hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.


Tosya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürürken, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:41
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:58
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:30
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!