Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Taşköprü’ye bağlı Yukarı Çit köyü ve çevresinde etkili olan dolu yağışı yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı. 20 dakika süren yağış sonrası tarlalarda 10 santimetre kalınlığında dolu tabakası oluştu. Ayrıca merkeze bağlı Alpagut köyünde de dolu yağışı nedeniyle mahsullerde zarar oluştu.

Ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen Yukarı Çit Köyü Muhtarı Hamit Elmacı, “Dolu yağışı yaklaşık 20 dakika kadar sürdü, yağış dindikten sonra tarlalarımızı kontrol etmeye gittik ve acı manzara ile karşılaştık. Sarımsak tarlaları başta olmak üzere ekin tarlaları da yağan doludan etkilenmiş. İlk izlenimlerimize göre ekinlerimizin yüzde 80 oranında zarar gördüğünü tespit ettik. Kısmen zarar gören yerler olsa da çoğunluğunda durum kötü, Allah yardımcımız olsun” dedi.