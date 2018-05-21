Kastamonu’da cezaevinde iftar programı düzenlendi

İftarda konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, “İnşallah bu mübarek ay, hem affınıza hem de tahliyenize vesile olur” dedi.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Albay Sadettin Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya, SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Kastamonu Adliyesi’nde görev yapan yargı mensupları, hükümlülerle birlikte iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, “Böyle bir akşamı sizlerle birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cezaevi, burada kalan arkadaşlarımız için nihayetinde bir evdir. Bu yüzden Ramazan ayına girmiş olduğumuz bu güzel günün ikliminde belki sofraları başında iftar eden birçok ailenin almış olduğu hazzı belki burada hep birlikte kurumda kalan arkadaşlarımızla birlikte, gerekse onların hizmetinde yardımcı olmaya çalışan personelimizle ve isimsiz diyebileceğimiz dışarıdan bizlere katkılarını sunan kamu ve idari birimlerin amirleriyle birlikte böyle bir akşamı birlikte geçiriyor olmak hepimiz için mutluluk vericidir. Ben, katılımlarından dolayı bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Cezaevi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

“İnşallah bu mübarek ay hem affınıza hem de tahliyenize vesile olur”

Mahkumlara da seslenen Başsavcı Kantarcı, “Malum Ramazan ayına girdik, ilahiler söylendi, dualar edildi. Hani derler ya bayram o, bayramım ola. İnşallah Ramazan’da tutmuş olduğumuz oruçların, sabrın sonucunda bayram ettiğimiz gibi buradaki kalan arkadaşlarımız da buradaki sabırlarının sonunu inşallah evlerinde, ocaklarında, sağlıklı ve mutlu bir şekilde alacaklardır. Ondan hiç endişe etmesinler. İnşallah bayram o, bayram ola diyelim. İnşallah bu mübarek ayda affınıza vesile olur hem de tahliyenize vesile olur. Dualarınızın kabul olması dileğiyle tekrar teşekkürler” şeklinde konuştu.

“Ramazan ayı, ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini hatırlatan aydır”

Ramazan dolayısıyla iftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini ve bu yılda bu geleneği bozmadıklarını söyleyen Kastamonu Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan ise, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif dolayısıyla iftar programı düzenledik. Ramazan ayının ülkemize huzur, barış, kardeşlik, hoşgörü getirmesini diliyorum. Ramazan, İslam’ın rahmetini, hakkaniyetini hatta ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan, her bireyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını temizlediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinleşmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu ayda ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı, ihtiyacı olanları hatırlatır. Ramazan ayı, ihtiyaç sahiplerine yardım etme ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Ramazan, sevgidir, samimiyettir, hoşgörüdür. Bu duygular ışığında bizlerle aynı sofrayı paylaştığınız için onur duyuyorum” diye konuştu.

İftar programının ardından Vali Karadeniz, Albay Yıldız, Başsavcı Kantarcı, beraberindekilerle birlikte mahkumların çalışma atölyelerini ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Karadeniz, Albay Yıldız ve Başsavcı Kantarcı, görevliler tarafından mahkumların yaptığı ürünler hakkında bilgiler de aldılar.